Presentazione del libro ' Declinazioni umane'
Il 17 gennaio 2026, alle ore 17.30, presso la Mondadori Bookstore di Piazza Roma 18, si terrà la presentazione del libro
Sabato 17 gennaio 2026, a partire dalle ore 17.30, appuntamento alla Mondadori Bookstore di Piazza Roma 18 per la presentazione del libro di Antonello Di Grazia dal titolo 'Declinazioni umane'. Ingresso libero. Dialoga con l'autore Tino La Vecchia, letture di Agata Longo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
