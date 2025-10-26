cestisti biancorossi e le auto in sosta negli stalli dei disabili

Reggio Emilia, 26 ottobre 2025 – Saranno d ei fenomeni a infilare una palla in un canestro di 45 centimetri di diametro, un po’ meno a parcheggiare l’auto negli stalli giusti. Due giocatori della Pallacanestro Reggiana hanno infatti il brutto vizio di mettere negli stalli riservati ai disabili la loro vettura (ben riconoscibile perché griffata con lo stemma e gli sponsor della società che mette loro a disposizione il veicolo) senza averne ovviamente diritto. A denunciare il fatto è la cittadina Khadija Lamami che ha documentato tutto con diverse foto, pizzicando le macchine in centro storico. Lei, che invece è in regolare possesso di un permesso ‘azzurro’ per posteggiare negli stalli a causa di alcuni problemi che tre anni fa le hanno causato disabilità, non ne fa tanto una questione – pur importante – di sottrazione di un diritto a lei dovuto, ma una sacrosanta battaglia di principio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

