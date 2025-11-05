Cauet riflette | Pochi giovani in Serie A? Era vero negli anni ’90 oggi con Pio Esposito e Yildiz…

Intervistato da Tuttosport in occasione dell'annuncio del Golden Boy, l'ex centrocampista di Inter e Torino, Benoit Cauet, ha parlato così del calcio italiano. IL GOLDEN BOY: VINCONO SPESSO I FRANCESI – « Per trovare la risposta bisogna tornare indietro, agli anni '70: è lì che la Francia ha iniziato progettare davvero, con l'istituzione dei primi centri di formazione. Nel decennio successivo, poi, sono cambiate le modalità di insegnamento: si è cercato di insistere perché i nostri giovani diventassero autonomi tecnicamente, con programmi di allenamento individuali.

