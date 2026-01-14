Pier Silvio Berlusconi festeggia i 34 anni del TG5 | Autorevolezza garbo e tempismo Siete unici grazie a tutti

Il 13 gennaio il TG5 ha celebrato i suoi 34 anni di attività. Nato nel 1992, rappresenta una delle prime realtà private a confrontarsi con i principali telegiornali pubblici, distinguendosi per autorevolezza e professionalità. Pier Silvio Berlusconi ha sottolineato l'importanza di garbo e tempestività nel lavoro giornalistico, riconoscendo il contributo di tutta la squadra per il successo raggiunto in questi anni.

Il TG5 ha celebrato ieri, martedì 13 gennaio, 34 anni dalla sua nascita. Nato nel 1992, è stato il primo telegiornale di una rete privata a sfidare e a confrontarsi con i principali notiziari del servizio pubblico. Tra modernità, temi tradizionali scardinati negli anni e informazione sempre.

