Pier Silvio Berlusconi 34 anni del Tg5 | Come il buon vino migliora nel tempo

Il Tg5 celebra i suoi 34 anni di attività. Pier Silvio Berlusconi ha partecipato di persona alla ricorrenza, sottolineando con una battuta che il telegiornale, come il buon vino, “migliora nel tempo”. L’anniversario rappresenta un momento di riflessione sulla crescita e l’evoluzione della testata giornalistica, che si mantiene punto di riferimento nel panorama dell’informazione italiana.

(Adnkronos) – Il Tg5 compie 34 anni. Pier Silvio Berlusconi ha voluto festeggiare l'anniversario di persona, ieri pomeriggio, con un blitz e un discorso nello studio della testata ammiraglia Mediaset: "Il Tg5 è come il buon vino, migliora nel tempo". L'ad di Mfe è arrivato al centro di produzione Mediaset del Palatino a Roma, proprio nel .

