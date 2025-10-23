Picchia la moglie in casa davanti alla figlia minorenne e si scaglia contro i carabinieri | 41enne arrestato
I carabinieri hanno arrestato un 41enne accusato di resistenza, maltrattamenti e lesioni. L'uomo avrebbe picchiato la moglie a Bozzolo (Mantova) anche davanti alla figlia minorenne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
