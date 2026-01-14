Piazza Idea - Liberi spazi di cittadinanza | gli eventi in piazza Cesare Battisti e piazza Umberto

Da giovedì 15 a domenica 18 gennaio, piazza Cesare Battisti e piazza Umberto ospitano gli eventi di “Piazza Idea - Liberi spazi di cittadinanza”. Questa iniziativa promossa dall’amministrazione mira a valorizzare e animare due punti chiave del centro urbano, offrendo occasioni di incontro e partecipazione per cittadini di tutte le età, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e la vivibilità degli spazi pubblici.

Da giovedì 15 gennaio, a domenica 18 tornano in piazza Umberto e piazza Cesare Battisti gli appuntamenti del programma "Piazza Idea - Liberi spazi di cittadinanza", l'iniziativa strategica promossa dall'amministrazione comunale per valorizzare e animare due spazi centrali della città, con.

Questo giovedì doppio appuntamento per la rubrica "Giovedì libri" di Piazza Idea c/o lo stand Casa Idea di Piazza Cesare Battisti, col patrocinio del Comune di Bari Ore 17 Presentazione di "Se non trovi il vero amore, vai dai cinesi!" di Giusy Scattare

