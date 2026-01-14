Piantedosi in Aula lancia accuse su Hannoun con le indagini in corso | È capo della cellula italiana di Hamas

In Aula alla Camera, il ministro dell'Interno Piantedosi ha espresso preoccupazione riguardo all'arresto di Mohammad Hannoun, presidente dell'Associazione palestinesi in Italia. Durante l'informativa urgente, ha accusato Hannoun di essere a capo di una cellula italiana di Hamas, affermando che attività apparentemente benefiche per la popolazione palestinese sarebbero state utilizzate come copertura per finalità terroristiche legate a Gaza.

