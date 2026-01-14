Pesca di frodo con cinque chilometri di tramaglio | scatta il sequestro

La Guardia Costiera di Brindisi ha sequestrato un tramaglio di cinque chilometri utilizzato per la pesca di frodo a Torchiarolo. L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e contrasto agli illeciti in materia di pesca e tutela ambientale, volte a preservare le risorse marine e garantire il rispetto delle normative vigenti.

