Pesca di frodo con cinque chilometri di tramaglio | scatta il sequestro
La Guardia Costiera di Brindisi ha sequestrato un tramaglio di cinque chilometri utilizzato per la pesca di frodo a Torchiarolo. L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e contrasto agli illeciti in materia di pesca e tutela ambientale, volte a preservare le risorse marine e garantire il rispetto delle normative vigenti.
TORCHIAROLO - Prosegue l’attività di prevenzione e contrasto agli illeciti in materia di pesca ed ambientali della Guardia Costiera di Brindisi. Nella mattinata odierna i militari della sezione di Polizia Marittima della Capitaneria di porto - Guardia costiera di Brindisi, coordinati dal 6°. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Reti di due chilometri nel canale: "Recuperati 700 chili di pesce" - Copparo: i volontari di Eurocarp hanno messo in fuga i pescatori di frodo e distrutto la loro attrezzatura "È una battaglia difficile, perché siamo rimasti in pochi a tutelare le specie ittiche dei co ... msn.com
I militari della Sezione Operativa Navale di Crotone hanno sequestrato circa 25 chili di novellame di sarda ad un soggetto impegnato ad effettuare pesca di frodo - https://www.ilmetropolitano.it/2026/01/13/sequestro-della-sezione-operativa-navale-di-crotone- facebook
Controlli della Guardia di Finanza nelle acque del Crotonese, sanzionato un pescatore sorpreso con attrezzi illegali #Cronaca x.com
