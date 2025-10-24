Basiglio (Milano) – Fra cacciatori che sconfinano nelle zone off limits e pescatori di frodo nelle aree protette, il Parco Agricolo Sud Milano è sempre più sotto assedio. Nonostante la vigilanza costante delle autorità e delle Gev, Guardie ecologiche volontarie della Città metropolitana, che monitorano il territorio per prevenire abusi, il fenomeno degli illeciti continua a destare preoccupazione. Grazie a un intervento mirato delle Gev, sono stati individuati alcuni pescatori di frodo. All’arrivo dei volontari, però, i responsabili erano spariti. Sul posto le guardie hanno rinvenuto due grosse matasse utilizzate per la pesca illegale, poi sequestrate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Parco Sud sotto assedio tra caccia e pesca di frodo: ecosistema a rischio