Perugia manutenzione degli alberi | per due mesi cambiano viabilità e velocità

Da perugiatoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 2026, la manutenzione degli alberi a Perugia comporterà modifiche temporanee alla viabilità e ai limiti di velocità. La task-force comunale, composta da esperti, si occuperà di abbattere gli alberi pericolanti o malati lungo le principali strade della città, garantendo sicurezza e tutela del patrimonio arboreo. Le opere dureranno circa due mesi, durante i quali si prevedono variazioni temporanee alla circolazione.

Riparte con il 2026 la manutenzione degli alberi cittadini e l'abbattimento di quelli pericolosi o malati - come certificato dalla task-force di esperti del Comune - lungo le principali strade di Perugia. I lavori sono stati affidati alla ditta "Sopra il Muro Soc. Coop. Soc.” di Bastia Umbra che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Manutenzione degli alberi sulle strade perugine: per due mesi cambia viabilità e velocità a 30 all'ora

Leggi anche: Festa degli alberi a Perugia, oltre 50 piante donate dalle associazioni: ecco dove saranno piantumate

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Verde malato Maxi pino si schianta a terra. Le radici cedono, altri alberi a rischio; Tragico incidente a Pino Torinese, Ezio Cauda muore schiacciato da un albero: due condanne, Anas deve risarcire i familiari; Due pini secolari si spezzano e crollano, pericolo scarpata in Via Pellas a Perugia; Verde malato Maxi pino si schianta a terra. Le radici cedono, altri alberi a rischio..

Maltempo a Perugia: alberi caduti sulle auto, allagamenti. Molti interventi dei vigili del fuoco - Pioggia e vento hanno caratterizzato il pomeriggio di giovedì, con una perturbazione che attraversa la regione e provoca diversi ... lanazione.it

Perugia, a Case Bruciate riqualificazione del parco: ci sono 27 alberi a rischio crollo - Nuovi alberi al posto di quelli vecchi, da rimuovere perché presentano uno «stato vegetativo compromesso» e sono dunque «pericolosi per la pubblica incolumità». ilmessaggero.it

Alberi su auto per intenso temporale a Perugia - Nella frazione di Ponte San Giovanni dove due automobilisti sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco dopo che alberi erano ... ansa.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.