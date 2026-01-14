Perugia manutenzione degli alberi | per due mesi cambiano viabilità e velocità

A partire dal 2026, la manutenzione degli alberi a Perugia comporterà modifiche temporanee alla viabilità e ai limiti di velocità. La task-force comunale, composta da esperti, si occuperà di abbattere gli alberi pericolanti o malati lungo le principali strade della città, garantendo sicurezza e tutela del patrimonio arboreo. Le opere dureranno circa due mesi, durante i quali si prevedono variazioni temporanee alla circolazione.

Riparte con il 2026 la manutenzione degli alberi cittadini e l'abbattimento di quelli pericolosi o malati - come certificato dalla task-force di esperti del Comune - lungo le principali strade di Perugia. I lavori sono stati affidati alla ditta "Sopra il Muro Soc. Coop. Soc.” di Bastia Umbra che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

