Perché Belén non partecipa alla serie Netflix di Corona? Una fonte fa una scottante rivelazione

Da today.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da gennaio, su Netflix, è disponibile la docuserie “Fabrizio Corona: io sono notizia”, che approfondisce la vita dell'ex re dei paparazzi. Tra i protagonisti non figura però Belén Rodríguez, la cui assenza ha attirato l’attenzione. Una fonte vicina alla situazione ha fornito una rivelazione che spiega le ragioni di questa scelta, offrendo un punto di vista più approfondito sulla partecipazione o meno alla serie.

Dallo scorso 9 gennaio - su Netflix e con un contributo economico anche del ministero della Cultura - è disponibile “Fabrizio Corona: io sono notizia”, docuserie che esplora la vita personale e professionale dell'ex re dei paparazzi. Tanti i contributi nella serie: da Lele Mora a Marco Travaglio. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

