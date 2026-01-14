Perché Belén non partecipa alla serie Netflix di Corona? Una fonte fa una scottante rivelazione

Da gennaio, su Netflix, è disponibile la docuserie “Fabrizio Corona: io sono notizia”, che approfondisce la vita dell'ex re dei paparazzi. Tra i protagonisti non figura però Belén Rodríguez, la cui assenza ha attirato l’attenzione. Una fonte vicina alla situazione ha fornito una rivelazione che spiega le ragioni di questa scelta, offrendo un punto di vista più approfondito sulla partecipazione o meno alla serie.

