Belen e Barbara D’Urso nemiche? Rodriguez fa una rivelazione inaspettata Io non ho problemi ma lei…

Tra ironia, frecciatine e verità inaspettate, Belen Rodriguez è tornata a far parlare di sé. Dopo la recente intervista a Belve con Francesca Fagnani, la showgirl argentina è intervenuta in diretta a Matti da legare su Radio2, dove ha chiacchierato con l’imitatore Vincenzo De Lucia, impegnato a interpretare Mara Venier e Barbara D’Urso. Proprio nel momento in cui si è fatto il nome della conduttrice napoletana, Belen ha lasciato intendere che tra loro i rapporti non siano affatto distesi. Una rivelazione arrivata con il suo solito mix di ironia e schiettezza, che ha riacceso i riflettori su una rivalità di cui si parla da anni. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Belen e Barbara D’Urso nemiche? Rodriguez fa una rivelazione inaspettata «Io non ho problemi, ma lei…»

