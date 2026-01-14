Party Stile autentico al Vivido

Vieni a vivere una serata di stile autentico al Vivido, venerdì 16 gennaio. L’evento offre un’atmosfera raffinata e coinvolgente, ideale per trascorrere una serata piacevole. La cena InCanto, a partire dalle 20, completa l’esperienza con un mix di eleganza e comfort. Un’occasione per condividere un momento speciale in un ambiente sobrio e curato, perfetto per chi apprezza l’autenticità e la qualità.

Venerdí 16 gennaio a Vivido Stile Autentico un mix perfetto di eleganza, energia e divertimento. Cena InCanto dalle ore 20. Music selector Dj Patrick Belli, entertainer Simone Gencarelli, Music club dalle ore 23 con Dj Filippo Marchesini. Info e prenotazioni: +39 347 2659882.

