Party Stile autentico al Vivido
Il 2026 comincia con il party “Stile autentico”. Il modo giusto per iniziare l'anno condividendo una cena speciale, lasciandosi guidare dalla musica per vivere l'atmosfera unica di Vivido. Cena In Canto dalle ore 20, music selector Dj Alex Effe, entertainer Luca Lucarelli. Music club dalle ore 23. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Al Vivido il party "Stile autentico"
Leggi anche: Al Vivido il party "Stile autentico"
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.
Alex Perciabosco. Lucilla · La Befana vien di notte. Befana Party al ritmo del Sax La Befana arriva… ma con stile Musica dal vivo, atmosfera unica e vibrazioni che scaldano l’inverno. 06 Gennaio Lido Tiziana – Villapiana Start ore 15:30 L - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.