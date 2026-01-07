Party Stile autentico al Vivido

Il 2026 comincia con il party “Stile autentico”. Il modo giusto per iniziare l'anno condividendo una cena speciale, lasciandosi guidare dalla musica per vivere l'atmosfera unica di Vivido. Cena In Canto dalle ore 20, music selector Dj Alex Effe, entertainer Luca Lucarelli. Music club dalle ore 23. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

