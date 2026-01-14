Papa Leone | Gesù ci vuole suoi amici ascoltiamo la sua voce

Papa Leone ci invita a riflettere sull'importanza dell'amicizia con Gesù. Durante l'udienza generale, il Papa ha sottolineato come ascoltare la voce di Gesù sia fondamentale per rafforzare il nostro rapporto di amicizia con lui. Un messaggio semplice ma significativo, che invita a dedicare attenzione e rispetto alla presenza di Cristo nella nostra vita quotidiana.

«Gesù ci vuole suoi amici, non lasciamo inascoltato questo appello». Così il Papa all’udienza generale. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

