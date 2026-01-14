Palermo termosifoni guasti da tredici anni | bambina colta da malore per il freddo a scuola

A Palermo, i termosifoni guasti da oltre tredici anni continuano a creare problemi nelle scuole cittadine. Recentemente, un episodio ha evidenziato le conseguenze di questa situazione: una bambina è stata colta da un malore a causa del freddo durante le lezioni. La questione mette in luce la necessità di interventi tempestivi per garantire condizioni di sicurezza e comfort agli studenti.

L'emergenza freddo nelle scuole di Palermo torna al centro dell'attenzione dopo un episodio avvenuto in un istituto cittadino. Una bambina di quattro anni si è sentita male durante l'orario scolastico a causa delle basse temperature presenti nelle aule. Il caso ha riacceso il dibattito sulle condizioni dell' edilizia scolastica e sulla mancata manutenzione degli impianti di riscaldamento, segnalata da tempo da dirigenti e sindacati. Secondo quanto riferito dalla dirigenza, la situazione si è verificata in un contesto già noto per criticità strutturali mai risolte. L'assenza di riscaldamento, in particolare nei mesi invernali, sta incidendo sul benessere degli alunni più piccoli, esposti a condizioni ambientali inadeguate per la normale attività didattica.

Tgr Rai. . Da Siracusa a Palermo, da Lentini a Catania: decine le segnalazioni da scuole siciliane in cui le lezioni si svolgono al freddo. Tgr Rai Sicilia https://www.rainews.it/tgr/sicilia https://www.rainews.it/tgr/news facebook

