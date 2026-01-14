Ecco un'analisi completa di Napoli-Parma, partita valida per il recupero della sedicesima giornata di Serie A. In questa occasione, si analizzano i voti, i protagonisti e le criticità del match terminato a reti inviolate. La sfida, rinviata per impegni in Supercoppa Italiana, rappresenta un punto di riflessione sulla situazione delle squadre e sulle performance dei singoli.

Voti, top e flop di Napoli-Parma, recupero della sedicesima giornata di Serie A. Si torna in campo per recuperare il match che era stato rinviato a causa della presenza della squadra di Antonio Conte in Supercoppa Italiana. Pagelle Napoli-Parma (ANSA) Calciomercato.it Pronti via gli azzurri segnano un gol con McTominay che però viene annullato per fuorigioco di partenza di Mazzocchi. Sale in cattedra il giovane portiere Rinaldi che dice no prima a Buongiorno e poi a Hojlund, si va alla pausa a reti inviolate. Pronti via nella ripresa uno scontro tra il portiere del Parma e un suo difensore rischia di portare a una pasticcio a cui deve rimediare Keita con un grande recupero su Hojlund. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-PARMA 0-0: non è la Champions, ma Conte di mercoledì non riesce proprio a vincere

