Compensazioni ambientali "ancora non ben quantificate né compiutamente definite", approfondimenti carenti e non applicazione del metodo Strain (Studio interdisciplinare sui Rapporti tra protezione della natura ed Infrastrutture) a quantificare gli "ecosistemi persi": maxi data center di Vignate, dal Pirellone semaforo verde alla valutazione di impatto ambientale, con riserva e prescrizioni. "Il parere positivo è possibile - così nella delibera - a condizione che vengano osservate le ulteriori raccomandazioni e richieste" elencate nello studio e nella relazione allegati alla delibera. Detto questo, si procede. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il progetto del maxi data center . Semaforo verde dal Pirellone: "L’inizio dei lavori è imminente"