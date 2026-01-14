Opera al centro | ceramiche smaltate e pitture di Nino Bruneo al Vittorio Emanuele
Dal 23 gennaio al 3 febbraio, il Teatro Vittorio Emanuele II di Messina ospita le opere del laboratorio-atelier di Nino Bruneo. La mostra presenta ceramiche smaltate e pitture realizzate su materiali di scarto, creando un dialogo tra le diverse tecniche e materiali. Un’occasione per osservare come l’arte possa valorizzare elementi di recupero, mantenendo un equilibrio tra tradizione e sperimentazione.
