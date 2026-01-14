Sono ripresi i lavori di asfaltatura in viale Di Vittorio a Santa Croce, nell'ambito del

SANTA CROCE Dopo le feste sono ripresi i lavori di asfaltatura di alcune strade di Santa Croce nell’ambito del progetto da un milione di euro deciso dall’ amministrazione Giannoni. I lavori sono ripartiti lunedì in viale di Vittorio. "Nelle prossime settimane i mezzi della ditta incaricata lavoreranno sempre in viale Di Vittorio tra la rotatoria con via Sant’Andrea e il parco Aldo Moro – si legge in una nota del Comune – Poi continueranno ad asfaltare in via Masini, in prossimità dell’intersezione con via san Tommaso. Altri interventi sono programmati alla rotatoria tra via della Pesa e via di Pelle e alla rotatoria tra via del Gambero e via del Castellare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo asfalto in viale Di Vittorio. Riprende il via il "piano Giannoni"

Leggi anche: Nuovo asfalto per un tratto di viale Spazzoli: previsti cinque giorni di lavori

Leggi anche: Ecco il piano del comune per togliere (per quanto possibile) l’asfalto da Milano

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Nuovo asfalto in viale Di Vittorio. Riprende il via il piano Giannoni; Programmazione nuovi asfalti; Lavori di realizzazione del sistema Brt: modifiche temporanee alla viabilita su corso Vittorio Veneto e sul sottopasso Filippo; I cantieri Brt arrivano al Libertà e nel Quartierino: dal 7 gennaio la nuova viabilità.

Ripartono le asfaltature nelle strade di Santa Croce - Come era previsto dopo la pausa natalizia a Santa Croce sull'Arno sono ripresi i lavori per l'asfaltatura, il ... gonews.it