Ecco il piano del comune per togliere per quanto possibile l’asfalto da Milano
Il Comune di Milano ha avviato un piano per ridurre l’utilizzo dell’asfalto in città, sostituendolo con aree verdi e superfici permeabili. L’obiettivo è favorire l’assorbimento delle acque piovane, alleggerendo la rete fognaria e migliorando la gestione delle condizioni meteorologiche estreme. Questa iniziativa mira a promuovere un ambiente urbano più sostenibile e resiliente, compatibilmente con le esigenze di mobilità e sviluppo della città.
Eliminare strati di asfalto, creare prati e aree capaci di assorbire l’acqua delle piogge. Tutto per evitare di sovraccaricare la rete fognaria in caso di eventi meteorologi intensi. Sono 27 gli interventi di palazzo Marino che vanno in questo senso nei nove municipi della città.Le opere. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
