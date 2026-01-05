Ecco il piano del comune per togliere per quanto possibile l’asfalto da Milano

Il Comune di Milano ha avviato un piano per ridurre l’utilizzo dell’asfalto in città, sostituendolo con aree verdi e superfici permeabili. L’obiettivo è favorire l’assorbimento delle acque piovane, alleggerendo la rete fognaria e migliorando la gestione delle condizioni meteorologiche estreme. Questa iniziativa mira a promuovere un ambiente urbano più sostenibile e resiliente, compatibilmente con le esigenze di mobilità e sviluppo della città.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.