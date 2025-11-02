Anche il campionato di Promozione scenderà in campo oggi, alle 14,30, per l’undicesima giornata di andata. Il turno infrasettimanale andato in scena mercoledì ha certificato che, almeno per il momento, il girone C sembra avere un padrone incontrastato, ovvero la Valsanterno che, grazie al successo ottenuto in extremis sul campo dello Sparta Castelbolognese, ha ora tre lunghezze di vantaggio (e una partita in meno) rispetto alla principale antagonista Valsetta Lagaro. Oggi la capolista ospiterà il Felsina mentre il Valsetta, reduce dalla sconfitta per 2-1 in casa dell’Msp, cercherà di riscattarsi nel big match casalingo contro la terza forza del girone Casumaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Promozione: la valsanterno ospita il felsina e sogna di allungare in classifica. Il Faro Gaggio vuole punti importanti in casa della Virtus Castelfranco