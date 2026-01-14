nuovi ecomoduli per integrare la raccolta porta a porta

Recentemente, a Codigoro, vicino all’ex-carcere mandamentale, sono stati installati nuovi ecomoduli, chiamati anche Isole di flessibilizzazione. Questi strumenti consentono di integrare il servizio di raccolta porta a porta, offrendo ai cittadini un’opzione aggiuntiva per conferire i rifiuti in caso di impossibilità di esposizione nel giorno programmato. L’intervento, eseguito da Clara, mira a migliorare la gestione dei rifiuti e favorire pratiche di raccolta più flessibili e sostenibili

Sono stati posati, da Clara, nei giorni scorsi a Codigoro nei pressi dell’ex-carcere mandamentale, i nuovi Ecomoduli o Isole di flessibilizzazione, per integrare il tradizionale servizio di raccolta porta a porta, offrendo agli utenti uno strumento aggiuntivo per il conferimento dei rifiuti quando, in casi occasionali, non sia possibile esporre il materiale nel giorno previsto dal calendario. Gli Ecomoduli permettono il conferimento differenziato di quattro tipologie di rifiuti urbani: carta e cartone, imballaggi in plastica e lattine, non riciclabile e piccoli Raee. L’accesso avviene tramite ecotessera Clara, che può essere richiesta il giovedì dalle 9 alle 12 nel piazzale del cimitero presso l’Ecomobile, per un massimo di 24 utilizzi annui per ciascuna tipologia di rifiuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

