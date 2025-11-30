Rifiuti ci sono anche gli ecomoduli ’Porta a porta’ un passo avanti
È operativa la nuova isola di flessibilizzazione installata accanto al centro di raccolta di via Montecuccoli. I nuovi Ecomoduli sono stati installati da Clara. Si tratta di contenitori progettati per integrare il servizio di raccolta porta a porta, offrendo agli utenti uno strumento aggiuntivo per il conferimento dei rifiuti quando - in casi occasionali - non sia possibile esporre il materiale nel giorno previsto dal calendario. I contenitori permettono il conferimento differenziato di quattro tipologie di rifiuti urbani: carta e cartone, imballaggi in plastica e lattine, non riciclabile e piccoli rifiuti elettronici (Raee). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
