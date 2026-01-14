Novoli | oggi A Mimmo Verso la fòcara

Il 14 gennaio a Novoli si celebra l’evento “A Mimmo” in occasione della Festa di Sant’Antonio Abate e della Fòcara 2026. In questa giornata, si rende omaggio a Domenico Modugno, figura importante nella tradizione culturale locale. L’appuntamento rappresenta un momento di riflessione e memoria nel contesto della tradizione religiosa e popolare che caratterizza la festa.

Di seguito il comunicato: Continua la Festa di Sant’Antonio Abate – Fòcara 2026. MERCOLEDì 14 GENNAIO, è il giorno dell’OMAGGIO A DOMENICO MODUGNO. Alle ore 21.00 al Teatro Comunale di Novoli va in scena lo spettacolo di teatro-canzone di e con Pino Ingrosso. “A Mimmo. Omaggio a Domenico Modugno” è il titolo di questo progetto con cui l’artista salentino portatosi alla conoscenza del grande pubblico grazie alla sua ventennale collaborazione con il Premio Oscar Nicola Piovani, ha voluto rendere omaggio al grande Mister Volare, in occasione del trentennale dalla sua scomparsa. In “A Mimmo” ripercorre i più grandi successi di Modugno, presentandoli al pubblico come solo lui sapeva fare, senza fronzoli ed effetti speciali. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Novoli: oggi “A Mimmo” Verso la fòcara Leggi anche: Novoli accende il 2026: torna la Fòcara, il rito millenario delle “Radici di fuoco” Leggi anche: Verso Foggia-Catania, i convocati di Mimmo Toscano per la sfida dello Zaccheria La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Novoli: oggi A Mimmo; Novoli: al via la festa di Sant’Antonio Abate attorno ad uno dei più grandi falò rituali tradizionali del mondo; Novoli - Al via i festeggiamenti per Sant’Antonio Abate, accensione della Focara il 16 gennaio; Presentata LA FOCARA 2026. A Novoli (LE) da domani al via la festa di Sant’Antonio Abate attorno ad uno dei più grandi falò rituali tradizionali del mondo. Novoli: oggi “A Mimmo” Verso la fòcara - Grazie ai servizi AbilFesta della Cooperativa L’Integrazione, uno degli eventi più iconici del Salento è pensato ... noinotizie.it

Sono state presentate oggi a Novoli le 12 eccellenze inserite nei PAT, i prodotti agricoli tradizionali. Tra questi ritroviamo anche gli "gnocculi”, piatto tipico legato ai festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate - facebook.com facebook

Novoli, il programma di oggi della rassegna LA FÒCARA Radici di fuoco – Festa di Sant’Antonio x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.