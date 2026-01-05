Novoli accende il 2026 | torna la Fòcara il rito millenario delle Radici di fuoco

A Novoli, nel cuore della Puglia, si rinnova ogni anno il rito delle “Radici di fuoco”, un’antica tradizione che celebra il fuoco come simbolo di rinascita e comunità. La Fòcara, accesa nel 2026, rappresenta un momento di unione e memoria, radicato nella cultura locale e tramandato nel tempo. Un appuntamento che richiama visitatori e residenti a condividere un patrimonio di storia e identità.

NOVOLI – A Novoli il fuoco non è solo un elemento naturale, ma il cuore pulsante di una comunità che da secoli si ritrova attorno a un rito ancestrale di rigenerazione.Dal 6 al 25 gennaio 2026, il comune salentino torna a celebrare la festa di Sant'Antonio Abate con "La Fòcara - Radici di fuoco".

A Novoli torna la grande festa: Sant’Antonio Abate 2026 e la Fòcara - A Novoli torna Sant’Antonio Abate 2026: dal 6 al 25 gennaio oltre 40 eventi e la Fòcara, grande rito del fuoco tra devozione e cultura. pugliapress.org

Da domani le iniziative per la fòcara di Novoli Oggi presentazione, la notte fra il 16 e il 17 gennaio l'evento - Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Dal 6 al 25 gennaio a Novoli (Le) torna la grande FESTA di SANT’ANTONIO ABATE. noinotizie.it

