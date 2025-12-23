Dopo il successo di Clair Obscur: Expedition 33, Sandfall Interactive sceglie una strategia diversa dalla crescita rapida tipica del settore. La compagnia preferisce concentrarsi sulla qualità e sulla sostenibilità, evitando l’espansione immediata con nuovi titoli. Questa scelta riflette un approccio più ponderato e mirato, che mira a consolidare la propria posizione e a mantenere elevati standard di sviluppo nel panorama videoludico.

Sandfall Interactive guarda al futuro dopo il trionfo globale di Clair Obscur: Expedition 33, ma lo fa andando controcorrente rispetto a molte realtà dell’industria. Nonostante il titolo abbia vinto il Game of the Year 2025 ai The Game Awards, stabilito un record di premi e superato i cinque milioni di copie vendute, lo studio non ha alcuna intenzione di ingrandirsi. Una scelta consapevole, ribadita dal fondatore e creative director Guillaume Broche, che vede nei limiti una risorsa creativa, non un ostacolo. Intervistato dalla rivista Edge (grazie a PC Gamer ), Broche ha spiegato che il prossimo progetto di Sandfall non sarà una produzione più grande. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Dopo Clair Obscur: Expedition 33, Sandfall Interactive non vuole crescere con i prossimi giochi

Leggi anche: Clair Obscur: Expedition 33, Un video unboxing mostra l’artbook del GOTY 2025 di Sandfall

Leggi anche: Clair Obscur: Expedition 33, è in arrivo un aggiornamento gratuito con un nuovo dungeon, boss ed altro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La vittoria di Clair Obscur: Expedition 33 ai The Game Awards è uno schiaffo all'industria dei videogiochi; Clair Obscur: Expedition 33 esplode dopo The Game Awards, boom di giocatori e vendite; Clair Obscur: Expedition 33 è il videogioco dell'anno: tutti gli annunci e i vincitori dei Game Awards 2025; Clair Obscur Expedition 33 squalificato da una premiazione: la colpa è dell'IA.

Il team di Clair Obscur: Expedition 33 non è tentato di crescere per i prossimi giochi - Il team di sviluppo di Clair Obscur: Expedition 33 rimarrà più o meno lo stesso per i prossimi giochi, visto che ritiene le sue dimensioni ideali. multiplayer.it

Gli Indie Game Awards squalificano Clair Obscur: Expedition 33 dopo le polemiche sull'IA generativa - Secondo una dichiarazione rilasciata dagli Indie Game Awards, Clair Obscur: Expedition 33 è stato privato di entrambi i premi vinti. notebookcheck.it