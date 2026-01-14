Non solo per sport | Hibernian vs Heart Il sogno di Edimburgo

Il 28 dicembre, Easter Road a Edimburgo ha ospitato il derby tra Hibernian e Heart. Un incontro che, oltre lo sport, rappresenta un momento di tradizione e passione per la città. In questa occasione, le due squadre si sono affrontate in una partita che riflette il legame forte tra i club e la comunità locale, contribuendo a mantenere vivo il senso di appartenenza e identità sportiva di Edimburgo.

Il 28 dicembre Edimburgo si è fermata: a Easter Road, nella parte nordorientale della capitale scozzese, è andato in scena il derby tra Hibernian e Heart. Da una parte la squadra che rappresenta l'anima cattolica e irlandese della città, dall'altra quella che prende il suo nome dal celebre Heart of Midlothian. Ossia il mosaico a forma di cuore situato su un marciapiede a pochi passi dalla Cattedrale di Saint Giles, lì dove un tempo sorgeva il carcere più grande di Scozia. Questa volta, dopo tanti anni, lo scontro tra le due anime di Edimburgo non ha messo in palio soltanto il primato cittadino.

