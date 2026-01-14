Non poteva uscire né lavorare ed era piena di lividi | madre e sorella raccontano le confidenze della vittima
Le testimonianze di madre e sorella descrivono le condizioni di isolamento e violenza vissute da una donna, costretta a vivere sotto il controllo del suo compagno. La donna, che presentava lividi, non poteva uscire né lavorare, soggetta a continui problemi e comportamenti violenti da parte dell’uomo di Cattolica Eraclea. Un quadro che emerge nel corso del processo, evidenziando una situazione di difficile convivenza e oppressione.
“Non poteva uscire né lavorare, lui le faceva problemi per tutto ed era violento”. Così la madre e la sorella della presunta vittima hanno descritto in aula la condizione di isolamento in cui la donna sarebbe stata costretta a vivere dal compagno, un uomo di Cattolica Eraclea imputato di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
