Femminicidio nel Veronese Jessica poteva essere salvata La sorella della vittima accusa | Ignorate le denunce

In un’intervista a Repubblica, Laiza Stappazzollo, sorella di Jessica, uccisa a coltellate e rinvenuta dalla polizia nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 ottobre dal proprio ex (che indossava un braccialetto elettronico non funzionate) accusa apertamente le istituzioni: «Jessica poteva essere salvata. Le denunce c’erano, si doveva fare di più. Douglas (l’ex compagno delle vittima, ndr ) andava fermato prima». Racconta di una violenza continua, nota anche alle forze dell’ordine. «Douglas la picchiava di continuo e quasi sempre intervenivano i carabinieri. Loro hanno visto come la riduceva ogni volta. 🔗 Leggi su Open.online

