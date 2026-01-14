Non c' è solo Hamas | quella rete italiana che aiuta gli ayatollah

Oltre ai sostenitori di Hamas nei centri islamici italiani, esistono anche gruppi e individui che promuovono la propaganda di Hezbollah e dei vertici della Repubblica Islamica dell’Iran. Queste reti operano nel nostro Paese, coinvolgendo diverse realtà e influenzando il panorama politico e sociale. È importante conoscere e monitorare queste presenze per comprendere meglio le dinamiche legate alle attività di tali organizzazioni nel contesto italiano.

Non ci sono solo i fan di Hamas nei centri islamici italiani ma c'è anche chi fa propaganda per l'organizzazione terroristica di Hezbollah e per i leader della Repubblica Islamica dell'Iran. Mentre il popolo iraniano viene represso, massacrato, ucciso con efferata crudeltà dal regime, in Italia c'è una rete pro Ayatollah legata alla comunità musulmana e in particolare a un centro islamico che si trova nel cuore di Roma nel quartiere Tuscolano dove si espone la bandiera di Hezbollah, riconoscibile perché rappresentata da un drappo giallo al cui centro campeggia parte di un versetto del Corano. Si tratta del "Centro islamico Imam Mahdi", vero e proprio luogo di propaganda della Repubblica Islamica dell'Iran in Italia, al punto che sul sito c'è il link diretto al sito ufficiale "khamenei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Non c'è solo Hamas: quella rete italiana che aiuta gli ayatollah Leggi anche: Amici di Hamas e toghe rosse, la rete italiana della Albanese Leggi anche: Finanziamenti occulti e beneficenza, smantellata rete italiana: nove arresti per sostegno ad Hamas La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Hamas in Europa: rete segreta smantellata, ma l’allarme sicurezza rimane - Europa rivela una rete clandestina di Hamas attiva tra Germania, Austria e altri Paesi UE, con arsenali, cellule operative e contatti diretti con la leadership del ... panorama.it https://terninrete.it/notizie-di-terni-mahammad-hannoun-accusato-di-aver-finanziato-hamas-trasferito-da-genova-a-terni/ - facebook.com facebook Aiutare le associazioni che operano a Gaza è sempre reato. È l’assunto alla base dell’inchiesta di Genova sulla «rete italiana di Hamas». La fonte è l’intelligence israeliana: i palestinesi della Striscia sono «terroristi». Le procure italiane si adeguano, il movim x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.