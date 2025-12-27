Finanziamenti occulti e beneficenza smantellata rete italiana | nove arresti per sostegno ad Hamas
Roma - Sotto inchiesta flussi finanziari internazionali, associazioni benefiche e presunti vertici operativi: l’indagine della Dda ricostruisce anni di trasferimenti di denaro e contatti con Gaza. Un’operazione congiunta di Polizia di Stato e Guardia di Finanza ha portato all’esecuzione di nove arresti e a misure cautelari nei confronti di tre associazioni, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Genova. Al centro dell’inchiesta, un presunto sistema di finanziamento illecito in favore di Hamas, che secondo gli inquirenti avrebbe movimentato oltre sette milioni di euro attraverso circuiti formalmente riconducibili ad attività umanitarie. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
