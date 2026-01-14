Nintendo ha annunciato il nuovo Year in Review, una pagina interattiva che consente agli utenti di esplorare le proprie statistiche di gioco relative al 2025 su Switch 1 e 2. Attraverso questa funzione, i giocatori possono analizzare le proprie abitudini e scoprire dettagli sui titoli più giocati e il tempo dedicato, offrendo un quadro completo delle attività nell’arco dell’anno.

Nintendo ha reso disponibile il nuovo Year in Review, una pagina interattiva che permette di ripercorrere le proprie abitudini di gioco nel corso del 2025. Il servizio raccoglie e organizza le statistiche relative all’ attività su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, offrendo una panoramica chiara e immediata dell’ultimo anno. L’iniziativa segue il modello dei riepiloghi annuali già visti in altri ambiti digitali, con l’obiettivo di valorizzare il tempo trascorso con i giochi e rendere più leggibili i dati accumulati nel corso dei mesi. Precisiamo che per consultare lo Year in Review è sufficiente visitare la pagina ufficiale dedicata e accedere con le proprie credenziali del proprio account Nintendo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Nintendo lancia Year in Review: gli utenti possono scoprire le statistiche del 2025 su Switch 1 e 2

