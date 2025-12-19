Dispatch sbarca su Switch 2 e Nintendo Switch | data di uscita trama e caratteristiche

Preparati a vivere un’esperienza unica con Dispatch, che arriverà su Switch 2 e Nintendo Switch il 29 gennaio 2026. Nei panni di un coraggioso protagonista, affronterai missioni avvincenti in un mondo ricco di avventure e sorprese. Scopri le caratteristiche innovative e la trama coinvolgente di questo titolo atteso, pronto a conquistare i gamer di tutto il mondo.

Dispatch arriverà su Switch 2 e Nintendo Switch il 29 gennaio 2026, come indicato da una inserzione comparsa sul Nintendo eShop australiano. Il titolo è già disponibile su PlayStation 5 e PC tramite Steam dal 22 ottobre 2025, mentre la prima stagione episodica si è conclusa ufficialmente il 12 novembre 2025. Un progetto firmato da autori di grandi avventure narrative. Il gioco nasce dalla creatività degli sceneggiatori e registi di Tales from the Borderlands e The Wolf Among Us, due nomi di riferimento nel panorama delle avventure narrative moderne. Dispatch propone una combinazione originale di storia interattiva, gestione strategica e umorismo tagliente, il tutto ambientato in una Los Angeles contemporanea popolata da supereroi fuori dagli schemi.

