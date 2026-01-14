Nel ricordo di Berta Cavicchi Intitolato un vialetto
Nel ricordo di Berta Cavicchi, il vialetto che collega il parcheggio di Santa Caterina alla scuola media
Carmignano (Prato), 14 gennaio 2026 – Il vialetto che dal parcheggio di Santa Caterina conduce alla media "Il Pontormo" a Carmignano è stato intitolato a Berta Cavicchi. Hanno partecipato alla cerimonia il dirigente scolastico Giacinto Ciappetta, le nipoti di Berta Annalisa, Francesca e Caterina, la cognata Maria Pia Bruni, il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti e il parroco don Elia Matija. Berta Cavicchi, scomparsa nel 2019, era stata infermiera a Santa Maria Nuova, aveva operato nella missione in Amazzonia, a Manaus in Brasile ed era stata anche volontaria della Caritas dei Comuni medicei. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Il vialetto della 2SkateArena sarà intitolato alla memoria di Andrea Dall’Ara
Leggi anche: Il giardino della scuola Tauro intitolato alla piccola Ester: "Il suo ricordo vive nei compagni di classe"
Nel ricordo di Berta Cavicchi. Intitolato un vialetto; Carmignano, il vialetto della scuola “Il Pontormo” intitolato a Berta Cavicchi.
Nel ricordo di Berta Cavicchi. Intitolato un vialetto - Carmignano (Prato), 14 gennaio 2026 – Il vialetto che dal parcheggio di Santa Caterina conduce alla media "Il Pontormo" a Carmignano è stato intitolato a Berta Cavicchi. msn.com
Una “guerriera dell’amore”: Carmignano intitola un vialetto a Berta Cavicchi - CARMIGNANO – Una cerimonia partecipata, struggente, molto sentita, "un atto di amore e di riconoscenza verso una figura nobile", nelle parole del ... piananotizie.it
Carmignano intitola un vialetto a Berta Cavicchi, GUERRIERA dell’AMORE Una cerimonia partecipata, struggente, molto sentita, «un atto di amore e di riconoscenza verso una figura nobile», è stata tutto questo la scoperta della targa con l’intitolazione a B facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.