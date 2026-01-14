Nel ricordo di Berta Cavicchi, il vialetto che collega il parcheggio di Santa Caterina alla scuola media

Carmignano (Prato), 14 gennaio 2026 – Il vialetto che dal parcheggio di Santa Caterina conduce alla media "Il Pontormo" a Carmignano è stato intitolato a Berta Cavicchi. Hanno partecipato alla cerimonia il dirigente scolastico Giacinto Ciappetta, le nipoti di Berta Annalisa, Francesca e Caterina, la cognata Maria Pia Bruni, il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti e il parroco don Elia Matija. Berta Cavicchi, scomparsa nel 2019, era stata infermiera a Santa Maria Nuova, aveva operato nella missione in Amazzonia, a Manaus in Brasile ed era stata anche volontaria della Caritas dei Comuni medicei. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nel ricordo di Berta Cavicchi. Intitolato un vialetto

Leggi anche: Il vialetto della 2SkateArena sarà intitolato alla memoria di Andrea Dall’Ara

Leggi anche: Il giardino della scuola Tauro intitolato alla piccola Ester: "Il suo ricordo vive nei compagni di classe"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Nel ricordo di Berta Cavicchi. Intitolato un vialetto; Carmignano, il vialetto della scuola “Il Pontormo” intitolato a Berta Cavicchi.

Nel ricordo di Berta Cavicchi. Intitolato un vialetto - Carmignano (Prato), 14 gennaio 2026 – Il vialetto che dal parcheggio di Santa Caterina conduce alla media "Il Pontormo" a Carmignano è stato intitolato a Berta Cavicchi. msn.com