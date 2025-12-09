Il giardino della scuola Tauro intitolato alla piccola Ester | Il suo ricordo vive nei compagni di classe
Oggi sarebbe stato il giorno del suo compleanno. Il giardino del plesso 'Tauro' inserito nell'Istituto Comprensivo 'Poggiofranco - Tommaso Fiore' è stato intitolato alla piccola Ester Santoro, alunna della scuola barese scomparsa a soli 7 anni, dopo una lunga malattina, il 13 settembre 2024.
