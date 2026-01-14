Nel 2026 le pensioni sono aumentate dell’1,4% grazie alla rivalutazione annuale Istat
A partire dal 1° gennaio 2026, le pensioni sono state rivalutate dell’1,4% in seguito all’aggiornamento annuale dell’Istat, che tiene conto dell’aumento del costo della vita. Questo incremento riguarda tutte le pensioni, garantendo un adeguamento alle variazioni dei prezzi e contribuendo a mantenere il potere d’acquisto dei pensionati.
Arezzo, 14 gennaio 2026 – Dal 1° gennaio 2026 le pensioni sono state rivalutate per l’aumento del costo della vita. E’ stata cioè applicata sulla pensione lorda così come rideterminata con l'indice definitivo del 2025 la rivalutazione provvisoria pari allo 1,40% per le pensioni fino a 2.413,60 euro mensili lorde. Con questo meccanismo avremo una rivalutazione piena fino al valore di 2.413,60 euro e una rivalutazione ridotta sulla quota differenziale tra la pensione lorda spettante e il predetto valore di 2.413,60 euro. Di conseguenza il trattamento minimo nel 2026 si attesterà a 611,85€ al mese, grazie alla rivalutazione straordinaria dell’1,3% salirà sino ad un massimo di 619,80€ con un recupero di circa 2 euro rispetto al valore attuale (616,67€). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Assegno unico: di quanto aumentano gli importi nel 2026 con la rivalutazione Istat
Leggi anche: Cedolino pensioni di gennaio 2026, assegni in aumento dell’1,4% con la rivalutazione
Cedolino pensione gennaio 2026; Pensioni, per chi aumentano gli importi e di quanto. Dal 2027 nuovi requisiti: ecco perché; Pensione 2026, in arrivo aumenti fino a 440 euro e arretrati dall'INPS: ecco i nuovi importi per ogni fascia di reddito; Pensioni 2026, ecco gli aumenti reali in busta paga e quando verranno erogati: dai 3 euro delle minime ai 17 euro degli assegni medi. Le tabelle con gli importi netti.
Nel 2026 le pensioni sono aumentate dell’1,4% grazie alla rivalutazione annuale Istat - Arezzo, 14 gennaio 2026 – Dal 1° gennaio 2026 le pensioni sono state rivalutate per l’aumento del costo della vita. lanazione.it
Pensioni nel 2026: aumenti, novità, cosa cambia - Arrivano alcune novità sulle pensioni nel 2026: ecco quali sono gli aumenti e cosa cambia rispetto alle opzioni precedenti. ticonsiglio.com
A marzo 2026 le pensioni aumenteranno fino 596 euro per chi è andato in pensione nel 2024 - Pensionati, nel 2026 le pensioni aumenteranno fino 596, ma per chi ha scelto di rimanere. informazionescuola.it
?Pensioni 2026 ? Ecco Tutti gli Aumenti Reali ? Rivalutazione, IRPEF e Bonus Extra!
“Ecco gli aumenti a febbraio 2026”. Pensioni, queste sono le nuove cifre: gli importi fascia per fascia facebook
Attualmente non ci sono provvedimenti in programma sulle pensioni, in particolare per l'età pensionabile. Lo ha dichiarato la Premier Meloni nella conferenza stampa alla Camera alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 - Pensioni /… x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.