Nel 2026 le pensioni sono aumentate dell’1,4% grazie alla rivalutazione annuale Istat

A partire dal 1° gennaio 2026, le pensioni sono state rivalutate dell’1,4% in seguito all’aggiornamento annuale dell’Istat, che tiene conto dell’aumento del costo della vita. Questo incremento riguarda tutte le pensioni, garantendo un adeguamento alle variazioni dei prezzi e contribuendo a mantenere il potere d’acquisto dei pensionati.

Arezzo, 14 gennaio 2026 – Dal 1° gennaio 2026 le pensioni sono state rivalutate per l’aumento del costo della vita. E’ stata cioè applicata sulla pensione lorda così come rideterminata con l'indice definitivo del 2025 la rivalutazione provvisoria pari allo 1,40% per le pensioni fino a 2.413,60 euro mensili lorde. Con questo meccanismo avremo una rivalutazione piena fino al valore di 2.413,60 euro e una rivalutazione ridotta sulla quota differenziale tra la pensione lorda spettante e il predetto valore di 2.413,60 euro. Di conseguenza il trattamento minimo nel 2026 si attesterà a 611,85€ al mese, grazie alla rivalutazione straordinaria dell’1,3% salirà sino ad un massimo di 619,80€ con un recupero di circa 2 euro rispetto al valore attuale (616,67€). 🔗 Leggi su Lanazione.it

