In questi giorni, attorno al 20 di dicembre, i pensionati di tutta Italia possono iniziare a consultare il cedolino di gennaio, il primo dato ufficiale per i pagamenti dell’assegno previdenziale per il 2026. Sarà possibile notare un aumento negli importi nominali di tutte le pensioni, che è dovuto alla rivalutazione. Ogni anno, infatti, l’ Inps calcola il peso dell’inflazione sulle prestazioni previdenziali e ne ricava un aumento, da applicare a quasi tutte le pensioni in modo che queste non perdano potere d’acquisto a causa dell’aumento dei prezzi dell’anno precedente. Il tasso di rivalutazione calcolato per il 2025 è dell’1,4%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Cedolino pensioni di gennaio 2026, assegni in aumento dell’1,4% con la rivalutazione

Leggi anche: Pensioni 2026, quanto aumentano gli assegni da gennaio con la rivalutazione ufficiale: le simulazioni

Leggi anche: Aumento Pensioni Gennaio 2026: quanto si prende? Tabelle e simulazione della rivalutazione

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Cedolino pensione di gennaio 2026, le informazioni utili; Pensioni 2026, rivalutazione a +1,4% e minime a 611 euro: il calendario dei pagamenti Inps; Come sarà il cedolino della pensione a gennaio 2026: cosa controllare e perché gli aumenti potrebbero tardare; Pensione, cosa aspettarsi dal primo cedolino 2026.

Cedolino pensioni di gennaio 2026, assegni in aumento dell’1,4% con la rivalutazione - In questi giorni, attorno al 20 di dicembre, i pensionati di tutta Italia possono iniziare a consultare il cedolino di gennaio, il primo dato ufficiale per i pagamenti dell’assegno previdenziale per ... quifinanza.it