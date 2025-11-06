Merlata Bloom i nuovi negozi che stanno per aprire nel centro commerciale milanese

Milanotoday.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due anni di attività e nuove aperture in arrivo. Merlata Bloom, il centro commerciale milanese, festeggia due anni dall’apertura e ha scelto di celebrare la ricorrenza con un calendario di iniziative, anticipando anche le novità in arrivo. Tra cui alcune nuove aperture, sia per quanto riguarda il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Recruiting Day al Merlata Bloom: occasione di lavoro nei negozi del centro commerciale - Milan – Giovedì 13 marzo Merlata Bloom Milano ospiterà un nuovo appuntamento di recruiting organizzato da Afol Metropolitana, dedicato ai brand già presenti nel mall e alla nuova apertura fashion, ... Segnala ilgiorno.it

Parco Cascina Merlata UpTown, inaugurati 8 nuovi percorsi di allenamento immersi nel verde - Un progetto, realizzato da Merlata Bloom Milano e UpTown Milano con il contributo degli abitanti del quartiere, che rende lo sport parte integrante della vita urbana di chiunque, dai bambini agli ... Riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Merlata Bloom Nuovi Negozi