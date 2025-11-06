Merlata Bloom i nuovi negozi che stanno per aprire nel centro commerciale milanese
Due anni di attività e nuove aperture in arrivo. Merlata Bloom, il centro commerciale milanese, festeggia due anni dall’apertura e ha scelto di celebrare la ricorrenza con un calendario di iniziative, anticipando anche le novità in arrivo. Tra cui alcune nuove aperture, sia per quanto riguarda il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
