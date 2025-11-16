Elezioni 2027 a Roma nasce un' associazione di musulmani | Vogliamo diventare soggetti politici

Da pochi giorni è nato a Roma un nuovo soggetto politico. Non un partito, neanche un m0vimento: un gruppo. Si chiama “MuRo 27 - Musulmani per Roma 2027” e ha come obiettivo quello di portare nuovi temi nel dibattito cittadino, in vista delle elezioni amministrative che sceglieranno il nuovo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

ELEZIONI REGIONALI VENETO Venerdì 14/11 mattina, piazza Roma a Quinto di Treviso Passa a trovarci! - facebook.com Vai su Facebook

L'ex Pd convertito, le moschee e i legami con la rete islamica. Così nasce il partito musulmano di Roma - Si chiama Francesco Tieri, ingegnere convertito all’islam, ed è il volto che si cela dietro la nascita di «MuRo27», che sta ... Scrive iltempo.it

Il partito islamico "marcia" su Roma e punta alle elezioni comunali - La nascita di un partito islamico non è un’invenzione o un pensiero islamofobo. Riporta iltempo.it

I musulmani puntano alla politica: dopo Monfalcone, ora l'obiettivo è Roma 2027 - A Roma si sta formando un gruppo per le elezioni del 2027 che vuole avanzare "proposte politiche di utilità collettiva coerenti con l'appartenenza religiosa" ... Riporta msn.com