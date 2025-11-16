Elezioni 2027 a Roma nasce un' associazione di musulmani | Vogliamo diventare soggetti politici

Romatoday.it | 16 nov 2025

Da pochi giorni è nato a Roma un nuovo soggetto politico. Non un partito, neanche un m0vimento: un gruppo. Si chiama “MuRo 27 - Musulmani per Roma 2027” e ha come obiettivo quello di portare nuovi temi nel dibattito cittadino, in vista delle elezioni amministrative che sceglieranno il nuovo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

