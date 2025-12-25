Dramma della solitudine a Natale 85enne tenta il suicidio a Milano | salvata dai carabinieri

La tragedia sfiorata in via della Sila. Una donna di 85 anni ha tentato il suicidio nel pomeriggio del 24 dicembre a Milano, in via della Sila, ma è stata salvata dai carabinieri del Nucleo Radiomobile. L'anziana si trovava sul davanzale di una finestra al sesto piano di uno stabile, in bilico, in un momento di estrema disperazione legata alla solitudine accentuata dall'avvicinarsi delle festività natalizie. La donna sul davanzale al sesto piano, l'intervento tempestivo dei carabinieri. Dopo la segnalazione di alcuni vicini, allarmati dalla presenza della donna sul davanzale, i militari sono giunti rapidamente sul posto.

