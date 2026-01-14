Napoli spari fuori al locale e armi | chiuso per 30 giorni

A Napoli, un giovane è stato ferito durante un episodio di violenza avvenuto fuori da un locale, dove sono state trovate armi. Per motivi di sicurezza, il locale è stato chiuso per 30 giorni dalle autorità. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente attenzione sulla prevenzione della criminalità nelle aree pubbliche della città.

Un giovane fu ferito a colpi d’arma da fuoco, dopo un’aggressione da parte di ignoti nelle adiacenze del locale L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, spari fuori al locale e armi: chiuso per 30 giorni Leggi anche: Bagnoli, locale chiuso per 30 giorni: sospensione disposta dal Questore Leggi anche: 16enni ubriache a Bolzano vomitano in un bar, interviene la polizia: locale chiuso per 30 giorni Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Spari fuori da una discoteca: ferito un ragazzo; Identificato l'uomo che ha sparato a Gianluca Pisacane, fratello di Fabio, allenatore del Cagliari; Gianluca Pisacane, il fratello dell'allenatore del Cagliari gambizzato in un ristorante: stava facendo da paciere in una lite; Napoli, spari fuori al locale e armi: chiuso per 30 giorni. Napoli, spari in un locale a Bagnoli: chiuso per 30 giorni - Il Questore di Napoli ha disposto la sospensione per 30 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché di discoteca di un locale in ... msn.com

Spari fuori da una discoteca: ferito un ragazzo - Un ventenne è stato raggiunto da un proiettile alla gamba sinistra ed è stato portato in ospedale. today.it

Napoli, ore contate per gli aggressori di Gianluca Pisacane - Tre malviventi hanno ferito Gianluca Pisacane ai Quartieri Spagnoli. cronachedellacampania.it

Napoli, quattro fermi per gli spari a piazza Carolina: tre sono minori Spari in pieno centro a Napoli: quattro persone fermate, tre sono minorenni. È la svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta la notte tra l’11 e il 12 dicembre scorsi a piazza Carolina, a due facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.