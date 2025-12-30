Mazzocchi potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio | su di lui il Parma

Il Parma valuta l'acquisto di Pasquale Mazzocchi, attualmente al Napoli, per rinforzare la rosa a gennaio. Il laterale, poco impiegato in questa stagione, potrebbe trasferirsi a titolo definitivo, offrendo al giocatore maggiori opportunità di gioco e contribuendo alle strategie della squadra emiliana.

Il Parma torna a muoversi sul mercato in vista di gennaio e punta a rinforzare la rosa con Pasquale Mazzocchi: il laterale del Napoli, finora poco utilizzato, potrebbe trasferirsi a titolo definitivo per trovare maggiore spazio. Mazzocchi potrebbe lasciare il Napoli a gennaio: i dettagli. Su Mazzocchi le principali squadre accostate nei giorni scorsi rispondono agli identikit del Sassuolo e del Parma, con questa seconda destinazione che pare poter prendere quota. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, infatti, nelle scorse ore sono andati in scena nuovi contatti per il possibile acquisto di Mazzocchi da parte del Parma in questa finestra di calciomercato di gennaio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

