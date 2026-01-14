Alle 18:30 al Maradona si svolge Napoli-Parma, con le formazioni ufficiali. Lang partirà dal primo minuto, mentre il tridente offensivo sarà composto da Højlund e altri attaccanti. La partita si presenta come un'importante occasione per entrambe le squadre di ottenere punti in campionato.

"> Tutto pronto al Maradona per Napoli-Parma, match in programma alle 18:30. Sono state rese note le formazioni ufficiali della sfida, con gli azzurri che scendono in campo con il 3-4-3 disegnato da Stellini. Davanti a Milinkovic-Savic, linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. Sulle corsie spazio a Mazzocchi a destra e Olivera a sinistra, con Lobotka e McTominay in mezzo al campo. In attacco tridente formato da Politano, Højlund e Lang, alla ricerca di continuità. Il Parma risponde con il 3-5-2: Cuesta punta su una mediana folta e sulla coppia offensiva Ondrejka-Cutrone. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli-Parma, le formazioni ufficiali: Lang dal 1’, tridente con Højlund

