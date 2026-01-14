Napoli-Parma le formazioni ufficiali | giocano Lang e Mazzocchi Il Parma schiera la squadra B
Alle 18.30 si disputa Napoli-Parma, con le formazioni ufficiali. Il Parma schiera la squadra B e cambia sei giocatori rispetto alla precedente partita, includendo Mazzocchi e modificando il reparto difensivo con una difesa a tre. Juan Jesus è squalificato, mentre Lang è tra i titolari per il Napoli. Ecco le formazioni ufficiali per seguire al meglio l’incontro.
Si gioca alle 18.30. Ecco le formazioni ufficiali. Gioca Mazzocchi. Juan Jesus squalificato. Il Parma ne cambia sei rispetto a Lecce, cambia anche difesa (schierata a tre). Pellegrino resta in panchina, di fatto schiera la squadra B. Ecco le scelte di Conte: NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Elmas, Hojlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte Qui la formazione del Parma: Parma (4-3-3):Rinaldi; Britschgi, Ordonez, Circati, Troilo; Keita, Estevez, Sorensen; Cutrone, Ondrejka. Allenatore: Carlos Cuesta Il Napoli ha in panchina: ci sono Contini, Ferrante, Gutierrez, Neres, Elmas, Vergara, Lucca, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Ambrosino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Napoli-Verona, le formazioni ufficiali: Conte schiera Lang, Buongiorno e Gutierrez
Leggi anche: Inter-Napoli, formazioni ufficiali: giocano Beukema ed Elmas, in panchina Buongiorno e Lang
Serie A: Napoli-Parma in campo mercoledì alle 18.30 DIRETTA Probabili formazioni; Napoli-Parma: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Napoli-Parma: formazioni ufficiali, orario, dove vederla (tv e streaming), arbitro e classifica Serie A. Il recupero della 16a giornata; Napoli-Parma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni del recupero.
Napoli – Parma: ecco le formazioni ufficiali! - Parma: ecco le formazioni ufficiali del match di oggi, valido per il recupero della sedicesima giornata di Serie A! generationsport.it
Napoli-Parma, le formazioni ufficiali: torna Lang, Mazzocchi dal 1'. Cuesta, quanti cambi - Il Napoli per rimanere agganciato al treno in vetta, il Parma per dare seguito alla bella vittoria di Lecce e allontanarsi ulteriormente dalla zona pericolosa. tuttomercatoweb.com
Napoli-Parma, le formazioni ufficiali: Conte rilancia Lang, prima da titolare per Mazzocchi - Il Napoli per rimanere agganciato al treno in vetta, il Parma per dare seguito alla bella vittoria di Lecce e allontanarsi ulteriormente dalla zona pericolosa. tuttomercatoweb.com
Spazio Napoli. . Quasi tutto pronto per Napoli-Parma: il bus degli azzurri è da poco arrivato al Maradona Questa l’accoglienza dei tifosi a Fuorigrotta #NapoliParma #TifosiNapoli facebook
Napoli-Parma, dove vedere il recupero in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA #NapoliParma x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.