Napoli-Parma le formazioni ufficiali | giocano Lang e Mazzocchi Il Parma schiera la squadra B

Si gioca alle 18.30. Ecco le formazioni ufficiali. Gioca Mazzocchi. Juan Jesus squalificato. Il Parma ne cambia sei rispetto a Lecce, cambia anche difesa (schierata a tre). Pellegrino resta in panchina, di fatto schiera la squadra B. Ecco le scelte di Conte: NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Elmas, Hojlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte Qui la formazione del Parma: Parma (4-3-3):Rinaldi; Britschgi, Ordonez, Circati, Troilo; Keita, Estevez, Sorensen; Cutrone, Ondrejka. Allenatore: Carlos Cuesta Il Napoli ha in panchina: ci sono Contini, Ferrante, Gutierrez, Neres, Elmas, Vergara, Lucca, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Ambrosino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

