Inter-Napoli Stellini rivela | Conte non c’è per questo motivo poi sul rigore subito
Nella sfida tra Inter e Napoli, terminata 2-2, si sono registrate due rimontate partenopee. McTominay ha recuperato palla rispettivamente a Dimarco e Calhanoglu, contribuendo al pareggio finale. Stellini ha spiegato l’assenza di Conte, sottolineando il motivo di questa scelta. La partita ha evidenziato equilibrio e determinazione da entrambe le squadre, offrendo spunti interessanti sullo sviluppo del campionato.
Si chiude 2-2 il big match tra Inter e Napoli. Una doppia rimonta partenopea, con McTominay che recupera prima Dimarco e poi Calhanoglu per il pareggio finale. Tanto caos con il rigore e soprattutto il rosso diretto di Antonio Conte, che ha portato il mister a non presentarsi ai microfoni, col vice Stellini al suo posto. Stellini nel post-partita: “Conte ha deciso così per il rosso, la reazione della squadra dà fiducia”. Stellini ha parlato a DAZN dopo il 2-2 tra Inter e Napoli. Le sue dichiarazioni. Stellini ai microfoni di DAZN dopo Inter-Napoli Sull’episodio del rigore. “ Andrei oltre, non mi soffermerei sull’episodio del rigore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
