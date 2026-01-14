Napoli-Parma 0-0 a breve Stellini in conferenza

Dopo il pareggio senza reti tra Napoli e Parma, il vice allenatore dei partenopei, Christian Stellini, ha commentato in conferenza stampa. L'incontro ha evidenziato alcune difficoltà offensive, ma anche aspetti positivi nella prestazione della squadra. A breve, Stellini fornirà ulteriori dettagli sulle strategie e le valutazioni relative alla partita, offrendo uno sguardo sulle prossime sfide del Napoli.

Il vice allenatore del Napoli, Christian Stellini ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Parma Napoli-Parma 0-0, la conferenza di Stellini. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli-Parma 0-0, a breve Stellini in conferenza Leggi anche: Napoli-Parma 0-0, a breve Conte in conferenza Leggi anche: Conferenza stampa Stellini post Inter Napoli: «Vi spiego la rabbia di Conte sul rigore. Non siamo stupidi, però…» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Napoli-Parma: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Napoli-Parma: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Napoli-Parma: convocati e probabili formazioni; Napoli-Parma Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie. Napoli-Parma 0-0, il Var ferma gli azzurri: ora l'Inter può scappare - Il Napoli pareggia contro l'Inter a San Siro domenica grazie a un McTominay in forma smagliante, permettendo agli azzurri di rimanere in piena lotta scudetto. ilmattino.it

Napoli – Parma 0-0, cronaca e highlights: i Partenopei abbandonano la corsa Scudetto? – VIDEO - 0, cronaca e highlights: McTominay segna ma il VAR gli nega la gioia, i Ducali guadagnano un punto fondamentale al Maradona! generationsport.it

Napoli-Parma 0-0, cala il gelo al Maradona: e il gol annullato a McTominay fa discutere - 0, un altro pareggio dopo quello di San siro di qualche giorno fa, ma stavolta con tutto un ... msn.com

Serie A, Napoli-Parma 0-0: azzurri fermati in casa raggiungono il Milan a quota 40 Alle 20:45 Inter-Lecce: inerazzurri provano la fuga. Recuperi delle partite rinviate per la Supercoppa Italiana 2025 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it facebook

Napoli bloccato dal Parma Terzo pareggio consecutivo per Conte #NapoliParma #SerieAEnilive #DAZN x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.