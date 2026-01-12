Dopo il pareggio tra Inter e Napoli, Stellini, vice di Conte, ha commentato in conferenza stampa la situazione, spiegando le motivazioni dietro la reazione di Conte riguardo al rigore. Le sue parole offrono una prospettiva chiara e obiettiva sui fatti, chiarendo le ragioni di eventuali tensioni e riflettendo sulla partita appena conclusa.

Inter News 24 Conferenza stampa Stellini post Inter Napoli, le parole del vice allenatore di Antonio Conte dopo il pareggio ottenuto in campionato. La conferenza stampa di Cristian Stellini al termine di Inter Napoli. PRESTAZIONE – « Siamo consapevoli del valore della nostra squadra. Abbiamo fatto una grande partita, contro una grande squadra, in un ottimo momento. Guardiamo avanti con fiducia, abbiamo creduto fino alla fine anche di poterla vincere. Abbiamo iniziato il secondo tempo molto bene, è un peccato aver subito gol in un buon momento nostro. Dopo non ci siamo mai abbattuti, abbiamo continuato a ribattere colpo su colpo, meritando il pareggio ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Stellini post Inter Napoli: «Vi spiego la rabbia di Conte sul rigore. Non siamo stupidi, però…»

