Napoli Lucca non è sul mercato e gli azzurri non sono interessati a Loftus-Cheek Pedullà

Il Napoli sta definendo le strategie per il mercato di gennaio, escludendo al momento qualsiasi interesse per Lorenzo Lucca. La società azzurra non ha ancora preso decisioni riguardo all’attaccante ex Udinese, mentre si concentrano altre valutazioni per rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione.

Il Napoli sta valutando le prime mosse per il mercato di gennaio. Tra i calciatori probabilmente in uscita era stato dato il nome di Lorenzo Lucca, ma a quanto pare sull’attaccante ex Udinese non verrà presa una decisione di mercato, per il momento. Il mercato del Napoli e la situazione legata a Lucca. Il giornalista Alfredo Pedullà scrive su X: Il Napoli insisterà per Mainoo, non è interessato a Loftus-Cheek che comunque il Milan non intende cedere. Oggi Lucca non è sul mercato, una decisione definitiva verrà presa solo quando ci saranno certezze sul rientro a pieno regime di Romelu Lukaku. Il #Napoli insisterà per #Mainoo, non è interessato a #LoftusCheek che comunque il #Milan non intende cedere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it